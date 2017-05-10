10 مايو 2017 مـ / موافق 14 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | سعودي يعفو عن قاتل ابنه لوجه الله.. وأهالي قبائل بسكاكا يقبلون رأسه

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

فاجأ أحد المواطنين بمدينة سكاكا بعض أهالي قبائل شمر وعنزة والشرارات بإعلانه الصفح عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى، ما دفع مشايخ القبائل لتقبيل رأسه والإشادة به.

وكان مشايخ القبائل الثلاث في زيارة لمنزل المواطن سعود البلوي بعد أن صدر حكم بالقصاص ضد قاتل ابنه يزيد، والذي توفي في مشاجرة قبل 3 سنوات، ليفاجأ الحضور بإعلانه العفو عن القاتل وسط فرحة عامرة من الحاضرين.

من جانبه، حثّ المواطن سعود البلوي وفقاً لـ “تواصل”، كل من كان له حق في دم قريب له على تقديم فعل الخير بالصفح والعفو، وكسب رضا الله على أخذ الحقوق والقصاص من خصومهم.

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