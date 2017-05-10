أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“الإحصاء”: 157 ألف حالة زواج مقابل 53 ألف طلاق خلال 2016.. ومكة المكرمة في المقدمة
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
الأحساء .. خادمة تشنق نفسها في مروحة سقف منزل...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ بَاشَرَتِ الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء، مساء الثلاثاء، واقعة انتحار خادمة من الجنسية الآسْيَوِيَّة،
-
فيديو | سعودي يعفو عن قاتل ابنه لوجه الله.. و...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ فاجأ أحد المواطنين بمدينة سكاكا بعض أهالي قبائل شمر وعنزة والشرارات بإعلانه الصفح
-
سعودية تشكو شقيقها متهمة إياه بحرمانها من الو...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ رفعت مواطنة بمنطقة حائل دعوى تزوير ضد شقيقها، تتهمه فيها باستغلال اسمها في
-
“كريم” تقرر منع قائدي مركباتها من الحديث مع ا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ قررت شركة “كريم” منع قائدي مركباتها من مخاطبة الزبائن دون إذن مسبق، معتبرة