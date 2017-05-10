10 مايو 2017 مـ / موافق 14 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الإحصاء”: 157 ألف حالة زواج مقابل 53 ألف طلاق خلال 2016.. ومكة المكرمة في المقدمة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

نشرت هيئة الإحصاء وفقاً لبيانات وزارة العدل إحصائية بعدد صكوك الطلاق وعدد عقود الزواج المسجلة في المحاكم خلال العام الماضي 1437 في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي عدد عقود الزواج الموثقة عن طريق المحاكم ومأذوني الأنكحة يبلغ 157870 عقداً، في حين يبلغ إجمالي عدد صكوك الطلاق 53604 صكوك.

وأفادت الإحصائية بأن أكثر مناطق المملكة تسجيلاً لصكوك الطلاق وعقود الزواج هي منطقة مكة المكرمة؛ حيث سجلت خلال العام الماضي 16510 صكوك طلاق و44937 عقد زواج.

ويمكن الاطلاع على كامل الإحصائية على هذاالرابط .

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