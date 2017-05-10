“الإحصاء”: 157 ألف حالة زواج مقابل 53 ألف طلاق خلال 2016.. ومكة المكرمة في المقدمة

بتاريخ مايو 10, 2017

(أنحاء) – متابعات : ــ بَاشَرَتِ الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء، مساء الثلاثاء، واقعة انتحار خادمة من الجنسية الآسْيَوِيَّة،