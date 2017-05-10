10 مايو 2017 مـ / موافق 14 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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القبض على مصري هدد بتفجير طائرة تابعة لـ “ناس” كانت متجهة من جدة إلى القاهرة

بتاريخ حوادث

(أنحاء) – متابعات : ــ

ألقت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي القبض على راكب مصري كان على متن طائرة تابعة لشركة “ناس” كانت متجهة من جدة إلى القاهرة أمس (الثلاثاء)، وذلك بعد تهديده بتفجير الطائرة.

وأوضح مصدر أمني أن الراكب كان عائداً من أداء مناسك العمرة، وأنه يعاني من اعتلالات نفسية، مضيفاً أن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الطائرة يطلب استدعاء الشرطة؛ بسبب تهديد أحد الركاب بتفجير الطائرة.

وتابع المصدر أنه تم إعلان حالة الطوارئ، وفور هبوط الطائرة صعدت الأجهزة الأمنية إليها، وتمكنت من السيطرة على الراكب وتسليمه لإحدى الجهات الأمنية للتحقيق معه.

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