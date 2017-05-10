10 مايو 2017 مـ / موافق 14 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأحساء .. خادمة تشنق نفسها في مروحة سقف منزل كفيلها

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

بَاشَرَتِ الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء، مساء الثلاثاء، واقعة انتحار خادمة من الجنسية الآسْيَوِيَّة، وذلك بشنق نفسها بواسطة حبل علقته في مروحة غرفتها بمنزل كفيلها في بلدة الكلابية.

وعليه بَاشَرَ المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للحادثة، وتم نقل جثمان الخادمة إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات اللازمة مِنْ قِبَلِ الطب الشرعي، حسب “تواصل”.

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