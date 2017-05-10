أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة للسعوديين
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
وزير يكشف تورط أفراد بمؤسسات خيرية وحكومية ود...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبو ساق، اطلاع
-
حوثيون يضعون ألغاماً وبجوارها العلم اليمني لا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أظهر مقطع فيديو لحظة اكتشاف رجال أمن بالحد الجنوبي، لألغام زرعها متسللون حوثيون ووضعوا
-
وزارة العمل تتلقى حوالي 5 آلاف طلب للتسجيل في...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع 4907 طلبات للتسجيل في خدمة “وصال” التي أطلقتها
-
الأحساء .. خادمة تشنق نفسها في مروحة سقف منزل...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ بَاشَرَتِ الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء، مساء الثلاثاء، واقعة انتحار خادمة من الجنسية الآسْيَوِيَّة،