10 مايو 2017 مـ / موافق 14 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حوثيون يضعون ألغاماً وبجوارها العلم اليمني لاستدراج الجنود.. ورجال أمن يكشفونها | فيديو

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

أظهر مقطع فيديو لحظة اكتشاف رجال أمن بالحد الجنوبي، لألغام زرعها متسللون حوثيون ووضعوا بجوارها العلم اليمني بهدف استدراج الجنود المرابطين.

 وقال متداولو المقطع إنه كان في أحد الطرق بالقرب من منطقة نجران.

وبيّن الفيديو قيام جندي بإزالة التراب عن أحد الألغام التي زرعت بجانب الطريق، فيما تولى جندي ثان إزالة لغم آخر، ويظهر وضع العلم اليمني بجوار الألغام يرجح أنه لاستهداف مَن يريد الوصول إلى العلم بحيث ينفجر فيه اللغم.

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