أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»حوثيون يضعون ألغاماً وبجوارها العلم اليمني لاستدراج الجنود.. ورجال أمن يكشفونها | فيديو
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