أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»القوات السعودية تصد هجومين حوثيين في نجران.. قضت على العشرات بينهم قيادي
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