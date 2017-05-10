10 مايو 2017 مـ / موافق 14 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | شاهد ما يحدث عند الاصطدام بشاحنة بها حواجز جانبية.. وأخرى ليس بها
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فيديو | شاهد ما يحدث عند الاصطدام بشاحنة بها حواجز جانبية.. وأخرى ليس بها

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