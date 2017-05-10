10 مايو 2017 مـ / موافق 14 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | حادث مروّع.. اشتعال النيران بسائق دراجة عقب اصطدامه بشاحنة

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