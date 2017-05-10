10 مايو 2017 مـ / موافق 14 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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اجتماع دولي بالرياض لإنقاذ اقتصاد اليمن وإعادة الإعمار

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

بدأ صباح اليوم الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض اجتماع التعافي وإعادة الإعمار في اليمن برئاسة السعودية ومشاركة رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر والبنك الدولي وبحضور المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

ويناقش الاجتماع ثلاثة ملفات رئيسية هي الأزمة الغذائية والأمن الغذائي باليمن، وكيفية دعم الميزانية اليمنية لتلبية الاحتياجات العاجلة، وإطار عمل التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وذلك وفق تصريح سابق لوزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي.

وقال السعدي إن الاجتماع -الذي يشارك فيه ممثلون لأكثر من خمسين دولة ومنظمة وصناديق ومؤسسات مالية- سيهيئ لتقديم الدعم المالي واللوجستي لليمن في المرحلة المقبلة.

وتوقع الوزير أن يخرج الاجتماع “المهم” بتوحيد الرؤى نحو بدء الإعمار مبكرا، ورسم ملامح لمستقبل اليمن.
وكان رئيس الوزراء اليمني قد التقى أمس الثلاثاء وزير المالية السعودي محمد الجدعان كما التقى المدير القُطري للبنك الدولي لبحث سبل دعم الاقتصاد والعملة اليمنية.

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