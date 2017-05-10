أمانة جدة تستضيف اجتماع مكاتب تنسيق مشاريع أمانات المناطق.. لمناقشة المشاريع الجارية وتطوير الأداء

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي :-
عُقد في مبنى أمانة محافظة جدة الاجتماع الدوري لمدراء مكاتب تنسيق تنفيذ المشاريع في أمانات مناطق المملكة الستة عشر وبمشاركة المهندس هاني الزاهد ممثل وزارة الشئون البلدية والقروية في تنسيق المشروعات.
ويهدف الاجتماع إلى مناقشة المشاريع الجاري تنفيذها ومراجعة التقارير الدورية ومعوقات العمل والمقترحات الممكنة لمعالجتها.
وأوضح مدير مكتب تنسيق المشاريع الأستاذ سعد الغامدي بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع تتعلق بتوحيد بيانات الرخص وأنواعها، وكذلك توحيد الإجراءات الخاصة بإصدار الرخص وإقفالها.
حيث تضمنت إجراءات إصدار الرخص التالي:
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خطاب من الجهة باعتماد المقاول .
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تأهيل المقاول في نظام تصاريح الحفر.
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تقديم الجهة لطلب الحفر عن طريق النظام ويتطلب إرفاق الآتي :
أ- الإحداثيات .
ب- صورة المخطط .
ج- معلومات المقاول .
د- معلومات التصريح .
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أخذ الموافقات المبدئية من مكتب التنسيق والجهات المالكة لطبقات الحماية .
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إرسال الطلب إلى جميع الجهات للموافقات .
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الموافقة واعتماد تصريح الحفر من التنسيق .
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طباعة التصريح من خلال الجهة المالكة .
وفيما يتعلق بإجراءات قفال الرخص :
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متابعة التصريح من مكتب تنسيق المشاريع أو من الإدارة المعنية بذلك .
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طلب الإغلاق من الجهة المالكة للمشروع .
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التأكد من عدم وجود أي مخلفات .
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اعتماد الطلب من خلال مكتب تنسيق المشاريع .