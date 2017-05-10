صور | إصابة 4 عمال إثر انهيار مبنى تحت الإنشاء في مكة

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي :-
أصيب 4 عمال عقب انهيار سقف في مبنى تحت الإنشاء بمخطط ولي العهد في مكة المكرمة.
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه وفي تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخمسون من يوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من شهر شعبان للعام 1438 تقلت غرفة العمليات بلاغاً مفاده انهيار سقف مبنى بمخطط ولي العهد.
وكان الحادث عبارة انهيار شدة خشبية أثناء عملية صب سقف مبنى قيد الإنشاء تقدر أبعادها ب (18×25)م ويقدر أبعاد الجزء المنهار ب (6×8).
وقال أنه نجم عن الحادث إصابة (4) من العمال في الموقع بإصابات متوسطة وان فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.