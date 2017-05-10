10 مايو 2017 مـ / موافق 14 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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هيئة أبوظبي تكشف تفاصيل مشروع نقل جبل جليدي من القطب الجنوبي إلى إمارة الفجيرة

بتاريخ هنا و هناك

(أنحاء) – وكالات :-

أوضح محمد داود مستشار الموارد المائية بهيئة أبوظبي تفاصيل مشروع نقل الجبل الجليدي من القطب الجنوبي إلى إمارة الفجيرة، الذي تم الحديث عنه مؤخراً.

وأوضح أن أكبر حجم كتلة جليدية يمكن نقلها يكون طولها 2 كم وعرضها من 400 إلى 500 متر، وبارتفاع يتراوح بين 200 و 250 متر، لافتاً إلى أن الجبل الجليدي سيغير مناخ المنطقة المحيطة به فقط ولن يصل تأثيرة إلى الدولة بكاملها.

وبين أن أكبر بعد للجبل الجليدي هو 2 كم، بينما مساحة الشواطئ الإماراتية تبلغ 470 كم، موضحاً أن تأثير وجود الجبل الجليدي سيكون محدود ولن يتخطى مساحة 2 كم من كل جانب.

وذكر أن المشروع ليس جديد حيث سبق دراسته للملكة العربية السعودية في عام 1977، ولم يتم تنفيذه لعدم جدواه.

وأكد على أن تنفيذ المشروع يحتاج إلى دراسة تفصيلية لتحديد التكلفة، وعملية النقل، وشروطها، ونسبة الذوبان أثناء النقل والطاقة المستخدمة في النقل.

وأضاف أن الهيئة تلقت اتصالاً رسمياً من  عبد الله الشحي المدير التنفيذي لمكتب المستشار الوطني المحدود في مدينة “مصدر” الذي كان قد أعلن عن المشروع سابقاً، لافتاً إلى انه قام بعرض المشروع عليها.

وأضاف أن الهيئة كان لديها موعد مع اصحاب المشروع الأسبوع الماضي لاستعراض الدراسات الخاصة بالمشروع التي قامت بها الشركة التي اقترحت المشروع إلا أنه تم تأجيله إلى موعد آخر.

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