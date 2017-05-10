أنت تتصفح:الرئيسية»هنا و هناك»هيئة أبوظبي تكشف تفاصيل مشروع نقل جبل جليدي من القطب الجنوبي إلى إمارة الفجيرة
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