10 مايو 2017 مـ / موافق 15 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | رغم خسارته.. الريال يتأهل إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الـ15 في تاريخه
﻿

فيديو | رغم خسارته.. الريال يتأهل إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الـ15 في تاريخه

بتاريخ رياضة ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تأهل ريال مدريد الإسباني حامل اللقب إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، رغم خسارته اليوم الاربعاء أمام مضيفه وجاره أتلتيكو مدريد 1-2، وذلك لفوزه في ذهاب نصف النهائي 3- صفر.

وسجل لأتلتيكو ساوول نيغويز عند الدقيقة 12، والفرنسي انطوان غريزمان عند الدقيقة 16 من ركلة جزاء، ولريال ايسكو عند الدقيقة 42.

ويلتقي ريال، المتوج باللقب 11 مرة، في النهائي المقرر في 3 يونيو المقبل في كارديف، أمام يوفنتوس الايطالي المتأهل الثلاثاء على حساب موناكو الفرنسي.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق