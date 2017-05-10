10 مايو 2017 مـ / موافق 15 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ماجد القصبي: الدولة وضعت مؤشرات لقياس عمل الوزراء ومحاسبة المُقصِر

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

قال وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي خلال مشاركته في ملتقى الشباب والفرص في رؤية 2030، إن الدولة وضعت مؤشرات تقيس عمل الوزراء، موضحاً أن كل وزير يعد مسؤولاً عن أعماله، وفي حال بدر منه أي تقصير سيتعرض للمحاسبة.

وأضاف القصبي أن الرؤية حددت المسؤوليات والواجبات، لافتاً إلى أهمية التخطيط المستقبلي في مواجهة التحديات التي تفرضها المرحلة الحالية.

يشار إلى أن الملتقى الذي ينظم بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نظم جلسة بعنوان “حوار الوزراء في فضاء الرؤية”، وتحدث فيها وزير المالية محمد الجدعان ووزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي.

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