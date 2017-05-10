10 مايو 2017 مـ / موافق 15 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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التويجري يكشف عن موعد بدء الصرف في برنامج “حساب المواطن”.. ويؤكد: ولي ولي العهد وجّه بالسخاء مع المواطنين

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء)- متابعات :-

قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري إن الصرف في برنامج “حساب المواطن” سيبدأ في يوليو المقبل، وأكد أن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجّه الجهات الحكومية بالسخاء مع المواطنين.

وأضاف التويجري في تصريحات لشبكة “بلومبيرغ”، أن أكثر من 11 مليون مواطن تقدموا للحصول على الدعم من خلال حساب المواطن، لكن العمل لايزال جارياً لتحديد العدد الفعلي للمستحقين.

وأوضح أن ولي ولي العهد وجّه الحكومة بأن تكون سخية مع المواطنين قدر الإمكان، وتغطية أكبر عدد ممكن من المتقدمين لحساب المواطن، مؤكداً أنه سيبدأ الدفع في شهر يوليو المقبل، حسبما هو مجدول سابقاً.

وشدد التويجري على أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف “رؤية 2030” التي لا يعتمد الاقتصاد فيها على النفط، والانتهاء من مشاريع البنية التحتية، مثل مشروعي مترو الرياض ومطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة.

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