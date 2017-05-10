أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»التويجري يكشف عن موعد بدء الصرف في برنامج “حساب المواطن”.. ويؤكد: ولي ولي العهد وجّه بالسخاء مع المواطنين
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