صور | الأمير متعب بن عبدالله يرعى تخريج الدفعة الـ 14 بـ “جامعة الملك سعود للعلوم الصحية”

بتاريخ مايو 11, 2017

(أنحاء) – متابعات :- دعت ‏جمعية حماية المستهلك المستهلكين إلى ترشيد الاستهلاك، وتجنب السلوك الاستهلاكي ‏المفرط، واتباع بعض