10 مايو 2017 مـ / موافق 15 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بمناسبة رمضان.. جمعية حماية المستهلك توجه نصائح للمستهلكين خاصة بعد إعادة البدلات والمزايا

بتاريخ أنحاء الوطن ،رمضان

(أنحاء) – متابعات :-

دعت ‏جمعية حماية المستهلك المستهلكين إلى ترشيد الاستهلاك، وتجنب السلوك الاستهلاكي ‏المفرط، واتباع بعض النصائح، خلال شهر رمضان الكريم.

وأصدرت الجمية بياناً حذرت من خلاله من اعتياد الكثيرين على شراء كميات مفرطة من الأغذية والمشروبات خلال هذه الفترة، ومع عودة البدلات والمكافآت لموظفي الدولة، ما قد يحفز للإفراط في الشراء.

ونبهت الجمعية إلى ضرورة عدم زيادة الشراء فوق الحاجة، خاصة أن الغالبية من المستهلكين قد استطاعوا أن يوازنوا مصروفاتهم خلال السبعة أشهر الماضية أثناء فترة إيقاف البدلات والمزايا، محذرة من رفع بعض منافذ البيع أسعار بعض المنتجات، بعد إعادة البدلات.

وأكدت على المستهلكين بالتواصل مع الجمعية أو إبلاغ وزارة التجارة بأي ارتفاع غير مبرر يلاحَظ على الأسعار، أو أي مخالفات تتعلق بوجود تلاعب في التخفيضات، مطالبةً التجار بعدم استغلال موسم شهر رمضان وعودة البدلات في رفع أسعار بعض المنتجات.

ووجهت الجمعية المستهلكين بالبحث عن البدائل عند ارتفاع سعر منتج معين، ما يمثل قوة رادعة للحد من تلك الممارسات، ويوجه رسائل مباشرة للتجار بمدى قوة تأثير المستهلك على السوق، مع ضرورة التخطيط المسبق لعملية التسوق لرمضان، وإعداد قائمة بالمنتجات المطلوبة.

وحذرت الجمعية في البيان من الانسياق خلف العروض والتخفيضات الوهمية، والتأكد من أسعار المنتجات قبل وبعد التخفيض، والحرص على اقتناء المنتجات الضرورية بالقدر الكافي، والانتباه للمنتجات التي قاربت على انتهاء الصلاحية.

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