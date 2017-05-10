10 مايو 2017 مـ / موافق 15 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مدارس منارات التربية الأهلية تحتفل بطلابها وتقيم الحفل الختامي

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – الرياض :-

أقامت مدارس منارات التربية الأهلية الحفل الختامي للعام الدارسي ١٤٣٧ هـ  – ١٤٣٨هـ، وذلك بقاعة الفخامة غرب مدينة الرياض، حيث تم إستقبال  الطلاب وأولياء أمورهم وضيوف الحفل وبدأ الحفل بالقران الكريم بعدها النشيد الوطني ثم ألقى قائد المدرسة الأستاذ/ فلاح بن سعيد القحطاني كلمة رحب فيها بالضيوف الكرام واستعرض مسيرة المدرسة خلال العام الدراسي.

وبعد ذلك شاهد الحضور أوبريت بعنوان( منارات التربية ) من أداء طلاب المدرسة وفي لفتة رائعة من المدرسة وطلابها في دعم رجال الأمن والمشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل لنصرة الشعب اليمني الشقيق قدم طلاب المدرسة  عرض مسرحي (شكراً رجال الأمن ) .

 كما شاهد الحضور عرض مرئي لمناشط وبرامج وفعاليات المدرسة والزيارات، هذا و قدم طلاب منارات التربية فقرة باللغة الإنجليزية بعنوان( كتابي القرآن ).

وقام ضيوف الحفل كلاً من الدكتور/  محمد القعياني مدير عام مجموعة زهرة الأمل الطبية وعضو مجلس الإدارة في صحيفة إنجاز والأستاذ/  علي الكناني مدير صحيفة إنجاز بمنطقة الرياض والإعلامي/ فلاح القحطاني من صحيفة عكاظ  واللاعب الدولي بنادي النصر سابقاً الكابتن/  ناصر الفهد واللاعب الدولي السابق بنادي الهلال الكابتن / محمد النزهان وقائد المدرسة الأستاذ / فلاح القحطاني بتكريم المعلمين  والداعمين للحفل .

وفي نهاية الحفل قام ضيوف الحفل وأولياء الامور بتقطيع التورتة بمناسبة  ( فرحة نجاح ومضي عام على تأسيس المدرسة )، بعدها تناول الجميع العشاء المعد بهذة المناسبة.

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