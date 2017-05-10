مستشار وزير العمل والمشرف على منطقة مكة يستهل عمله بجولتين مفاجئتين لمكتب العمل ومركز التأهيل

(أنحاء) – جدة :-
استهل مستشار وزير العمل والمشرف العام على فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد بن حسن القحطاني أول أيام عمله بعد تعيينه في هذا المنصب بجولتين مفاجئتين صباحية لمكتب العمل في جدة ومسائية لمركز التأهيل الشامل بجدة.
واستمع مستشار وزير العمل والمشرف العام على فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة خلال جولته المفاجئة ظهر أمس إلى مراجعي صالات علاقات العملاء ورصد ملاحظاتهم وشكاواهم، ووجه بحل بعض منها، ثم اطلع على سير العمل، وناقش الموظفين في الخدمات وآلية العمل.
وتجول الدكتور محمد القحطاني في جميع أقسام مكتب العمل في جدة، وتوقف للاطلاع على خطة العمل اليومية التي ينفذها قسم التفتيش، ثم انتقل إلى الخدمات المساندة، ومكتب العمالة المنزلية ومتابعة مكاتب وشركات الاستقدام.
وبحث مستشار وزير العمل والمشرف على فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة في اجتماع عقده نهاية جولته مع منسوبي المكتب الملاحظات التي استمع اليها، وناقش معهم الية العمل والمشاكل التي تعيق عملهم، وطالبهم بتجويد العمل والخدمات المقدمة وبذل مزيداً من الجهد لخدمة العملاء والعمل.
وفي سياق آخر، فاجأ مستشار وزير العمل والمشرف العام على فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة مركز التأهيل الشامل مساء أمس بجولة مماثلة، تجول فيها في جميع أقسام المركز بدء بالنزلاء وانتهاء بالمطبخ والوجبات التي تقدم لهم وطريقة تقديمها واقسام الخدمات الخاصة الأخرى.
وشدد الدكتور محمد القحطاني في حديثه لموظفي مركز التأهيل على ضرورة بذل المزيد من الجهد لهذه الشريحة التي تحتاج منا جميعا التكاتف عمليا وإنسانيا لتقديم أفضل الخدمات لهم.
يشار إلى أن هذه الجولات تأتي عقب قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية الذي أصدره مطلع الأسبوع الحالي بتعيين الدكتور محمد بن حسن القحطاني مستشار لوزير العمل ومشرفا عاما على فرع وزارة العمل والشئون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة والذي باشر أعماله أمس الأول .