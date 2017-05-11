13 مايو 2017 مـ / موافق 17 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد إساءته للنساء خلال حديث عن قيادة السيارة.. قاضي يتوعد “أبو زقم” بالمحاكم | فيديو

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلن القاضي السابق نصر اليمني عزمه مقاضاة الداعية سلطان الدغيلبي الشهير بـ “أبو زقم” وذلك على خلفية إساءته للمرأة في موضوع قيادة السيارة.

وأكد اليمني أنه على استعداد للترافع ضد أبو زقم، في حال رغبة أية مواطنة توكيله بذلك، لقذفه النساء واتهامه لهن بعودتهن سكرانات إذا تم السماح لهن بالقيادة، حسب “عكاظ”.

وشدد اليمني في مطالبته بضرورة منع أية شخص من إقامة محاضرة إلا بعد الحصول على إذن من الجهات المختصة، قائلًا” “أبو زقم يجب منعه لأنه ليس أهلًا للخطابة”.

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