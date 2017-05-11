11 مايو 2017 مـ / موافق 15 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | داعشي يعترف بعد القبض عليه: عدونا جيش مصر وليس إسرائيل

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

عرضت فضائية “صدى البلد” المصرية، مقطع فيديو صادم لاعترافات أحد أعضاء تنظيم “ولاية سيناء” الإرهابي التابع لتنظيم “داعش”؛ أعلن فيه أن الجيش المصري هو عدوهم وليس “إسرائيل”.

وقالت صحيفة “الوفد” إن الفيديو تم تسجيله بعد إلقاء القبض على الإرهابي من قِبَل قبيلة الترابين في شمال سيناء.

وقال الإرهابي إنه ينحدر من حي درع، وينتمي لولاية سيناء المنطوية داخل تنظيم داعش الإرهابي، وإنه يعمل مراقباً في التنظيم؛ مضيفاً: “عدونا الوحيد هو الجيش المصري، إسرائيل ليست عدواً لنا، وحماس عدونا أيضاً”.

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