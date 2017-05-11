11 مايو 2017 مـ / موافق 15 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | متعب بن عبدالله متأثراً : “لا يوجد عندي أغلى في هذه الدنيا من الشعب السعودي”

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

رصدت لقطات من حفل تخريج إحدى دفعات جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية التابعة للحرس الوطني موقفاً مؤثراً لراعي الحفل الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني.

وأظهر المقطع الأمير متعب وهو يبكي متأثراً من كلام سيدة بين الحضور كانت تثني عليه وتدعو له، كما خاطب الحضور قائلاً: “اسمعوني الله يطول عمركم… قسماً بالله العظيم وفي هذا اليوم العظيم اللي أنا أقابلكم فيه، أنه لا يوجد عندي أغلى في هذه الدنيا من الشعب السعودي”.

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