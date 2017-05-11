11 مايو 2017 مـ / موافق 15 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | مقطع متداول .. أمير الرياض ينفعل على مجموعة من الحضور لم يقفوا احتراماً للسلام الملكي
﻿

فيديو | مقطع متداول .. أمير الرياض ينفعل على مجموعة من الحضور لم يقفوا احتراماً للسلام الملكي

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

وجه الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بطرد مجموعة من الحضور الذين لم يُبادروا بالوقوف احتراماً للسلام الملكي الوطني خلال تخريج طلاب جامعة شقراء.

وفور انتهاء عزف النشيد الوطني قال أمير الرياض: “ألا تحترمون الوطن اللى ما يحترم الوطن يغادرون القاعة”.

ونال موقف الأمير فيصل بن بندر استحسان رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين دشنوا هاشتاق #شكرا_امير_الرياض عبر موقع التدوين المصغر تويتر يعبرون فيه عن حسن تصرف الأمير.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق