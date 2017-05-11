11 مايو 2017 مـ / موافق 15 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاهد موجة غبار توقف تدريبات “الأخضر” في الرياض

بتاريخ رياضة ،شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء اليوم الخميس توقف تدريبات المنتخب السعودي في الرياض بسبب موجة غبار.

وأبان المقطع المتداول لاعبي المنتخب السعودي يقفون في جانب ملعب التدريب وقد أحاطت به رياح نشطة أدت إلى موجة غبار.

يشار إلى أن النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حذر مساءً، من استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد ورياح نشطة على الرياض.

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