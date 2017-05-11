11 مايو 2017 مـ / موافق 15 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | طفل إماراتي يسقط مارادونا أرضاً .. والأخير يرد

بتاريخ رياضة ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

تعرض النجم الأرجنتيني السابق دييغو مارادونا، لموقف محرج أثناء قيامه باستعراض مهاراته الكروية مع طفل صغير، أمام أعين الجماهير وعدسات الكاميرا.

ولعب مارادونا الكرة مع مجموعة من الأطفال، لكنه قطع المواجهة بعد أن تعرض لركلة من طفل يبلغ عمره 6 سنوات، أسقطته أرضا.

ويشار إلى أن مارادونا عاد إلى عالم التدريب من بوابة فريق عربي من بوابة نادي الفجيرة الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإماراتي لكرة القدم بحيث سيقوده الموسم المقبل.

وكان الوصل الإماراتي آخر فريق دربه مارادونا (56 عاما) موسم 2011-2012، قبل أن يقال من منصبه بسبب تردي النتائج، ثم عين سفيرا للرياضة في دبي وهو المنصب الذي تركه الصيف الماضي.

وفشل الفجيرة الذي يضم اللاعب اللبناني حسن معتوق في صفوفه في العودة إلى الدرجة الأولى هذا الموسم بعدما احتل المركز الرابع في دوري الثانية.

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