12 مايو 2017 مـ / موافق 16 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | سقوط عنيف لشاب سعودي من سيارة تسير على عجلتين

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