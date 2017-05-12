أنت تتصفح:الرئيسية»رياضة»“رونالدو” يتقاضى 5 ملايين ريال من شركة سعودية في 4 ساعات مقابل تغريدتين وجلسة تصوير
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