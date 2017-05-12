12 مايو 2017 مـ / موافق 16 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تعرّف على أبرز حالات تبديل جثث الموتى التي وقعت في المستشفيات مؤخراً

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

تناول تقرير صحفي حالات تبديل جثث الموتى التي تكررت في الآونة الأخيرة، وكان آخرها تبديل جثة مواطنة بأخرى لمقيم سوداني بمستشفى الملك سعود في عنيزة، وإرسالها إلى القسم النسائي بمغسلة الأموات في بريدة.

وأشار التقرير وفقاً لـ”العربية نت”، إلى واقعة تسلم أب جثة طفلة غير طفلته في محافظة القطيف، ولم يتم اكتشاف الأمر إلا بعد البدء في إجراءات الدفن، كما حدثت حالة تبديل أخرى بين جثتي يمني وهندي في أحد مستشفيات القطيف.

وفي عام 2011 تفاجأت أسرة عامل فلبيني توفي في مدينة الرياض بوصول جثمان شخص آخر يحمل ملامح عربية داخل نعش يحمل اسم العامل، وذلك بمطار “نينوي أكوينو الدولي” بالفلبين.

واسترجع التقرير قصة وقعت في محافظة الدوادمي حيث تم التنسيق بين أسرتين للالتقاء على أحد الطرق السريعة لتسلم كل أسرة “جثة فقيدها”، بعدما قام مستشفى الدوادمي بتبديل الجثث خطأ.

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