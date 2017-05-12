سويدان والسيالي : التكريم من قدوة الثقافة والإبداع والفكر لا يعادله تكريم

(أنحاء) – جدة : ــ
أكد الفائزين بجائزة ملتقى مكة الثقافي في المبادرات الفردية ومؤسسي المبادرة الوطنية للتبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي والتي كانت تحت عنوان “اشكر أبطال الحد الجنوبي بدمك”، الدكتور محمد بن علي سويدان والزميل عبدالرحمن بن عواض السيالي أن التكريم من قدوة الثقافة والأبداع والفكر لا يعادلة تكريم، وقالوا أن عدد الجهات التي شاركت في المبادرة تجاوز ٥٠ جهة على رأسها الأربع جامعات بمنطقة بمكة المكرمة جامعة الملك عبدالعزيز وأم القرى والطائف وجدة والشؤون الصحية بجدة ، وصحة الطائف، وصحة العاصمة المقدسة، وجميع المحافظات بمنطقة مكة المكرمة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والهيئة العامة للرياضة ونادي الاتحاد، وعدد كبير من مدارس التعليم بمنطقة مكة المكرمة .
وقال سويدان أن المبادرة انطلقت في الجامعات بترع أصحاب المعالي مدراء الجامعات والعمداء الذين كانوا القدوة لطلابهم ومنسوبي الجامعات، كما شارك فيها عدد من القيادات في الجهات الحكومية على رأسهم محافظ محافظة الطائف ومحافظ ميسان وأمين أمانة الطائف، ومدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجدة وعدد من مستشارين جهاز الهيئة بمنطقة مكة المكرمة.
وذكر السيالي أن نجاح الحملة الإعلامية حقق نجاح عالي وغير مسبوق بدعم من سماحة المفتي العام سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ الذي أصدر تصريح صحفي دعما للمبادرة وحث أفراد المجتمع على المشاركة، كما وسائل التواصل الاجتماعي كان لها دور كبير في نجاح الحملة ونشرها على باقي مناطق المملكة.
وقال السيالي كان للمبادرة عدد من البرامج التثقيفية والتوعوية والتي بدأت بعدد من المحاضرات في جامعة أم القرى.
وذكر سويدان إن الحملة عملت على عدة أهداف لتحقق العديد من النتائج الإيجابية وهي: رفع الروح المعنوية لجنودنا البواسل، ونشر ثقافة التبرع بالدم بشكلها الصحيح، وتجسير الوصول إلى أماكن التبرع بالدم بشكل سهل وميسر، ودعم حملات التبرع والحملات التطوعية بشكل أكثر فعالية لتحقيق أثر فعّال، ورفع مخزون بنوك الدم في المستشفيات والقطاع الصحي بطريقة غير مسبوقة، وإبراز أهمية الأعمال التطوعية الراقية والموجهة لخدمة الوطن والمواطن والتي تتوافق مع رؤية 2030، وتعزيز التشاركية وتمكين مفهوم التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في تبني المبادرات الوطنية التي تُساهم في رفعة الوطن، وتجسيد المعنى الحقيقي لممارسة المواطنة الحقة، وبناء اللحمة الوطنية، وصناعة القدوة.
وتابع: الهدف من الحملة لم يكن لجمع كميات دم لأبطال الحد الجنوبي لأنهم ليسوا في حاجة ولكن تعبير لجنودنا الأبطال عن الافتخار والاعتزاز بهم وبما يقومون به، وإلى ولاة أمرنا رجال الحزم والعزم والحكمة، عن شكرنا الذي يسير في دمنا، بتنظيم هذه الحملة الوطنية للتبرع بالدم لتقديم الشكر والعرفان لأبطال الحد الجنوبي؛ والتي عنوانها “اشكر أبطال الحد الجنوبي بدمك”.
وشكر سويدان والسيالي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة على دعمه للمبادرة وموافقة مقام الإمارة على تنفيذ المبادرة وتعيين الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة، والشكر لجميع المتبرعين والمتبرعات الذين شاركوا في المبادرة تعبيراً منهم عن شكرهم بحب وولاء لقيادتنا وولاة أمرنا ولجنودنا الأبطال .