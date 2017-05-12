مطار المؤسس يستقبل الطالب “الشهري” الأول بالعالم في مجال البيئة والطاقة المستدامة

(أنحاء) – متابعات : ــ
أستقبل مساء اليوم مطار الملك عبد العزيز الدولي، الطالب فارس الشهري من مدارس دار الفكر، الفائز بالمركز الأول والميدالية الذهبية (فئة الهندسة) في البطولة العالمية للبحث العلمي في مجال البيئة والطاقة المستدامة.
وكان في استقبال الطالب الشهري عدد من قيادات مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومسؤولي التعليم والتربويين وقيادات ومنسوبي مدارس دار الفكر وعدد من وسائل الاعلام ولفيف من أقارب الطالب وتم الاستقبال بالورد والهدايا.
وقدم الطالب الشهري شكره وتقديره لإدارة المطار على الاستقبال والاحتفال، مؤكدا بأنه يشعر بالفخر لمشاركته باسم وطنه في المسابقة العالمية وتمكنه من الحصول على الميدالية الذهبية.
من جهته قال تركي بن معلوي الذيب مدير العلاقات العامة والاعلام في مطار الملك عبد العزيز الدولي ان احتفاء إدارة المطار بالطالب فارس الشهري تأتي من منطلق تشجيع ابناء الوطن على تحقيق الانجازات التي تساهم في رفع سمعة المملكة في المحافل العالمية ،مشيرا الى حرص إدارة المطار على مشاركتهم مشاعر الفرحة بهذا الانجاز الذي يسجل للوطن.