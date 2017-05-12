12 مايو 2017 مـ / موافق 16 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ضبط عمالة توزع لحوماً مجهولة في شقة بالدمام

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

داهمت بلدية شرق الدمام مؤخرا، شقة سكنية تتبع لعدد من العمالة الوافدة في مدينة العمال تستخدم لتقطيع اللحوم وتغليفها.

وأوضح رئيس بلدية شرق الدمام م. عبدالله بن سند الشمري أن فرق المراقبة في البلدية قامت بمداهمة شقة سكنية تتبع عمالة تقوم بتقطيع اللحوم وتغليفها بالشقة وتوزيعها على المحلات والمراكز التجارية.

وأضاف الشمري: إن اللحوم المضبوطة التي تم إتلافها من قبل البلدية تقدر كميتها بـ400 كيلو تقريبا، مشيرا إلى أن البلدية لا تألو جهدا في الحفاظ على الصحة العامة وخاصة صحة المستهلك. ودعا رئيس بلدية شرق الدمام جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرا الى أنها طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي) على الأجهزة الذكية.

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