أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»فيديو | مقطع يوثق لحظة اعتداء لصوص على شخص في وضح النهار وسرقة كيس ذهب منه
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