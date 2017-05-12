12 مايو 2017 مـ / موافق 16 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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‫فيديو | مقطع يوثق لحظة اعتداء لصوص على شخص في وضح النهار وسرقة كيس ذهب‬ منه

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

وثّق مقطع فيديو لحظة مهاجمة 3 لصوص لأحد الأشخاص في وضح النهار والاعتداء عليه وسرقة كيس كان يحمله في يده، قيل إن بداخله ذهب، وذلك عقب نزوله من سيارته ودخوله إلى مكان يبدو أنه ورشة ذهب.

وأظهر المقطع الشخص يترجل بعد نزوله من سيارته حاملاً في يده كيس بلاستيك قبل أن يباغته أحد اللصوص ويحاول خطف الكيس من يده، لكن استماتة الرجل وتمسكه بالكيس جعل اللص يجذبه إلى منتصف الشارع ليظهر لصان آخران ويعاوناه على دفع الشخص أرضاً وسرقة الكيس والهرب في سيارة كانت تنتظرهم بالقرب من مكان الواقعة.

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