12 مايو 2017 مـ / موافق 16 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بريطانيا: مشاركة المملكة في القتال داخل اليمن دفاعاً عن النفس

بتاريخ أنحاء العالم ،أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

وصف وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون مشاركة تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة لمواجهة مليشيات الحوثي وقوات المخلوع في اليمن؛ بأنه دفاع مشروع عن النفس.

وتابع فالون قوله وفقاً لـ”العربية نت”، إن المملكة تتعرض للهجوم من قبل الميليشيات الحوثية عبر حدودها الجنوبية مع اليمن، مؤكداً أن موقف حكومته ثابت في العلاقة مع المملكة، واعتبارها شريكاً استراتيجياً ومهماً للغاية.

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