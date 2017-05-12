أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»فيديو | طلاب ابتدائية يمزقون الكتب الدراسية أمام مدرستهم في تبوك.. ووزير التعليم يوجه بإعفاء قائد المدرسة
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ليس بمستغرب وليس هذا الاول ولن يكون الأخير فهيبة التعليم والعلم سقط باسقاط هيبة المعلم من وزارة التعليم فلم يعد المعلم يستطيع ان يعاتب طالب على سوء سلوكه وليس هناك درجات تخصم عليه ولا عقاب فماذا تنتظر الوزارة من الجيل هذا
وأما اعفاء القائد الذي لا ذنب له فهو مجرد تضحية به من الوزارة وأننا عملنا المطلوب وكذلك اللجان التي يراد بها فقط إظهار اننا نعمل في وزارة التعليم وهذا اخر همهم