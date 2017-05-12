12 مايو 2017 مـ / موافق 16 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | طلاب ابتدائية يمزقون الكتب الدراسية أمام مدرستهم في تبوك.. ووزير التعليم يوجه بإعفاء قائد المدرسة

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي :-

وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بإعفاء قائد مدرسة ابتدائية في تبوك بعد انتشار مقطع للطلاب وهم يمزقون الكتب الدراسية ويوجه بالتحقيق في أسباب ضعف الإشراف.

وقال بيان صادر عن وزارة التعليم: بعد إطلاع وزير التعليم على مقطع فيديو يقوم فيه عدد من الطلاب بتمزيق كتبهم المدرسية بمدينة تبوك فقد وجه وزير التعليم باعفاء مدير المدرسة التي شهدت الواقعة فوراً من منصبه واستكمال التحقيق في ضعف مهام الاشراف والمتابعة مع المسؤولين والمشرفين بالمدرسة، وتشكيل لجنة تربوية برئاسة وكيل الوزارة لدراسة سلوكيات تمزيق الطلاب للكتب المدرسية عند الاختبارات.

وكان عدد من الطلاب أقدموا على تمزيق الكتب الدراسية في الشارع العام أمام المدرسة، والصراخ بأعلى أصواتهم، والاعتداء على السيارات العابرة، وذلك مع نهاية اختباراتهم.

وتداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطلاب وهم يثيرون الفوضى في الشارع ويلقون بكتبهم الدراسية على الأرض بعد تمزيقها، والتسبب في عرقلة حركة سير المركبات، وقال مصور الفيديو إن الواقعة حدثت أمس الأول الأربعاء أمام ابتدائية أبوبكر الرازي بتبوك.

واستنكر متداولو المقطع هذا التصرف ووصفوه بغير المقبول، معربين عن استغرابهم في صدور مثل هذه الأعمال من طلاب علم، مطالبين بضرورة محاسبة المشاركين في هذا العمل.

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تعليق واحد

  1. صالح محمد بتاريخ

    ليس بمستغرب وليس هذا الاول ولن يكون الأخير فهيبة التعليم والعلم سقط باسقاط هيبة المعلم من وزارة التعليم فلم يعد المعلم يستطيع ان يعاتب طالب على سوء سلوكه وليس هناك درجات تخصم عليه ولا عقاب فماذا تنتظر الوزارة من الجيل هذا
    وأما اعفاء القائد الذي لا ذنب له فهو مجرد تضحية به من الوزارة وأننا عملنا المطلوب وكذلك اللجان التي يراد بها فقط إظهار اننا نعمل في وزارة التعليم وهذا اخر همهم

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