12 مايو 2017 مـ / موافق 16 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بلدية الخفجي تلزم المسالخ بوضع شاشات للزبائن في صالة الانتظار لمراقبة تجهيز ذبائحهم

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

ألزمت بلدية محافظة الخفجي في المنطقة الشرقية المسالخ بتركيب كاميرات وشاشات في صالة انتظار الزبائن؛ كي يتسنى لهم مراقبة عملية تجهيز ذبائحهم.

وأوضح رئيس بلدية الخفجي محمد الحميداني، أن البلدية ألزمت مشغل المسلخ في المحافظة بتركيب كاميرات وشاشات انتظار للزبائن، إضافة إلى تركيب شاشات رقمية إلكترونية؛ لتعريف الزبون بأرقام الذبائح.

وأضاف أن أمانة المنطقة الشرقية طورت خدمة “940”، الخاصة بتقديم البلاغات، حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ التابع للأمانة، عن طريق تطبيق “بلاغاتي” على الأجهزة الذكية، وفقاً لصحيفة “اليوم”.

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