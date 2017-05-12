فيديو | سعد الحريري لمن لديهم مستحقات عند سعودي أوجيه: “ما في أحد بالمملكة ما بياخد حقه”

#سعد_الحريري_على_خليجية

أقول لمن لديه مستحقات عند #سعودي_أوجيه: ما في أحد بالمملكة ما بياخد حقه pic.twitter.com/cw7mxCMPQ1

— خليجية (@Khalejiatv) May 12, 2017