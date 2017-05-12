12 مايو 2017 مـ / موافق 16 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير المالية: إعادة البدلات والمكافآت لا تشمل العلاوات السنوية

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أوضح وزير المالية محمد الجدعان أن الأمر الملكي الذي نص على إعادة المكافآت والبدلات لموظفي الدولة لم يشمل العلاوات.

وأبان الجدعان خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس الخميس للإعلان عن إصدار التقرير الربعي لأداء الميزانية العـامة للدولة، أن الذي سيُعاد لرواتب موظفي الدولة هو المكافآت والبدلات فقط، وفقاً لصحيفة “الرياض”.

وكان قد صدر أمر ملكي مؤخراً نص على إعادة بدلات ومكافآت موظفي الدولة إلى ما كانت عليه، على أن يتم الصرف بدءاً من رواتب شهر مايو.

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