12 مايو 2017 مـ / موافق 16 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“مارفيك” يستبعد المولد ويستدعي العمري لمعسكر الأخضر بالرياض

بتاريخ رياضة

(أنحاء) – متابعات :-

استدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اللاعب صالح العمري لاعب فريق الاتفاق للانتظام في معسكر “الأخضر” بالرياض، الذي يأتي ضمن الفترة الأولى من البرنامج الإعدادي لمواجهة أستراليا، وذلك بعد استبعاد اللاعب فهد المولد للإصابة.

حيث كشفت نتائج تقارير الأشعة التي أجريت للمولد، عدم إمكانية الاستفادة من خدماته خلال الفترة المقبلة، لإصابته بشرخ في أعلى الساق اليسرى، ولم يتعافَ منها بشكل تام.

يُذكر أن العمري، 24 عاماً، ساهم بـ 6 أهداف في 17 ظهورا له بالتشكيلة الأساسية لفريقه، خلال الموسم المنصرم من دوري جميل للمحترفين، حيث سجل 2 وصنع 4 لزملائه.

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