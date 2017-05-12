أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“الأمر بالمعروف” تدشن مشروعا لتطوير العمل الميداني لأعضاء الهيئات
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
صور | خالد الفيصل يكرّم الطالب الشهري لحصوله ...بتاريخ
(أنحاء) – مكة المكرمة :- كرم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أمس
-
فيديو وصور | عميد ركن بالقوات المسلحة يجهش با...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أجهش العميد الركن أحمد الأسمري بالبكاء خلال الكلمة التي ألقاها في المقابر بعد انتهاء
-
وزارة الصحة تطلق نظام “التتبع الإلكتروني” لتش...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- بدأت منظومة الصحة أمس (الجمعة) العمل رسمياً بمبادرة “إنشاء نظام التتبع الإلكتروني” التي تنفذها
-
“شرطة الشمالية” توضح حقيقة إحباط عملية إرهابي...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أصدرت شرطة منطقة الحدود الشمالية بياناً أمس (الجمعة)، أكدت من خلاله عدم صحة ما