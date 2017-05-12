13 مايو 2017 مـ / موافق 17 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الأمر بالمعروف” تدشن مشروعا لتطوير العمل الميداني لأعضاء الهيئات

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركي الشليل أمس الجمعة أن الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السند، سيدشن يوم الأحد القادم مشروعاً لتطوير العمل الميداني لأعضاء الهيئات وتعزيزه.

وأوضح الشليل أن الرئاسة ستعرف بالمشروع بشكل موسع بالتزامن مع تدشينه، لافتاً إلى أن المشروع الجديد يهدف للاستفادة بشكل أكبر من تواجد فرق الهيئة في الميدان.

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