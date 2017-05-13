13 مايو 2017 مـ / موافق 17 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق (نجران ، جازان ، عسير ،الباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة والمسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (المدينة المنورة ، الرياض, القصيم والمنطقة الشرقية) .

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