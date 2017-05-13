أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة على وشك الانتهاء من صفقة أسلحة للسعودية.. تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار
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