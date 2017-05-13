13 مايو 2017 مـ / موافق 17 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: توجيهات بمنع الحفلات القبلية الخاصة لخريجي المعاهد والكليات العسكرية

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت مصادر عن صدور توجيهات بمنع القبائل من إقامة حفلات خاصة لأبنائها من خريجي المعاهد والكليات العسكرية؛ احتفالاً بتخرجهم.

وأوضحت المصادر أن قرار المنع يأتي لكون تلك الاحتفالات قد تزيد من روح العصبية القبلية والمناطقية، مشيرة إلى أن الآونة الأخيرة شهدت إقامة العديد من تلك الاحتفالات بقصد التباهي والظهور الإعلامي، على الرغم من أن الدولة تنظم احتفالات خاصة للخريجين ذات طابع وطني، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.

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