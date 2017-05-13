صور | صاعقة رعدية تقضي على 42 رأساً من الأغنام جنوب الطائف

(أنحاء) – متابعات :-
ضربت صاعقة رعدية أمس الجمعة حظائر أغنام على طريق السديرة جنوب الطائف، وتسببت في مقتل نحو 42 رأساً من الأغنام كانت داخل حظائرها.
وقال مالك الأغنام المواطن عائش بن معيوض الجعيد، إن أغنامه النافقة بقيت في مكانها ولم ترفع، رغم إبلاغه الدفاع المدني، وأن الدفاع المدني طلب منه توثيق الحالة بالصور وإحضارها لهم، وفقاً لـ”سبق”.
وكانت محافظة الطائف والقرى القريبة منها شهدت هطول أمطار غزيرة سالت على أثرها الأودية والشوارع، وتسببت في إعاقة الحركة المرورية، وتعرضت بعض المنازل والمركبات للغرق.