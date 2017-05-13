فيديو | متحدث “جامعة شقراء” يوضح حقيقة منع مسن من دخول حفل تخرج ابنه

(أنحاء) – متابعات :-
أكد المتحدث باسم جامعة شقراء الدكتور عبدالعزيز الجار الله عدم صحة ما تم تداوله حول منع مسن من دخول حفل تخرج ابنه بالجامعة، وذلك بعد تداول صورة له أمام حفل تخريج الدفعة الثامنة الخميس الماضي.
وقال الدكتور الجار الله خلال اتصال ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” مساء أمس الجمعة إن الصورة المتداولة التقطت للرجل في صالة الانتظار قبل افتتاح قاعة الحفل، حيث كان في انتظار الدخول في نقطة التفتيش الأخيرة عند رجال الأمن.
وأكد أن مشرف الاستقبال قام بنفسه وبرفقة حراس الأمن بإدخال آباء الطلبة الذين يقارب عددهم 90 مواطناً، مشدداً على أنه لم يتم منع أي ولي أمر طالب من الدخول، وأنه تابع شخصياً دخول هذا المسن، حيث عرَّف بنفسه بأنه إمام مسجد أتى من محافظة عفيف للمشاركة في حفل تخرج ابنه.
وأبان أن مشرف الاستقبال تأكد شخصياً من تجاوز المسن كل نقاط التفتيش، حتى دخوله إلى الكرسي المخصص له داخل القاعة.