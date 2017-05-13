13 مايو 2017 مـ / موافق 17 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“خطاب أوباما في جامعة القاهرة وزيارة ترامب للسعودية”.. هل تبالغ السعودية في أهدف الزيارة ونتائجها

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – وعد التركي – الرياض :-

تستعد السعودية في عاصمتها الرياض لعقد ثلاث قمم بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي جعل من المملكة وجهته الأولى منذ توليه الرئاسة.

ومن المقرر أن تعقد القمة السعودية-الأمريكية، ومن ثم سيحضر ترامب اجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في قمته نصف السنوية، وكذلك سيشارك ترامب في القمة الإسلامية-الأمريكية، التي من المنتظر أن يحضرها رئيس وزراء باكستان نواز شريف، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعدد من قادة الدول التي تشارك في التحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب.

ليست روتينية

الباحث والمتخصص في العلوم السياسية من جامعة إكستر في المملكة المتحدة، هشام عبدالعزيز الغنام، أوضح في تصريحه لـ “أنحاء”، أن هذه ليست زيارة روتينية للرئيس الأمريكي، فللمقارنة بنفس الفترة أوباما قام بثلاثة رحلات زار فيها ٩ دول بينما هذه الأولى لترمب، إذ أنه كان يوكل لمساعديه بهذه الزيارات و لايفضل القيام بها عكس المتبع لرئيس أمريكي في أول سنوات رئاسته.

ويقول: “عادة أي رئيس أمريكي يقوم بزيارة الدول القريبة أولا أي كندا والمكسيك، أوباما وكلينتون زارا كندا و ريقان زار المكسيك مثلا ، وكذلك بوش الأب و الابن زارا كندا و المكسيك ، ولكن بسبب المشاكل حول النافتا يبدو أن ترمب استبعد هذا الخيار و قرر التوجه للسعودية أولاً ” .

مخطط لها

إلا أن الغنام يرى بأن زيارة الرئيس الأمريكي للرياض، مخطط لها ولم تأتي فجأة, وبعد فترة ليست بالطويلة من تسلم الرئيس الأمريكي لمنصبه الرسمي, هدافها المباشرة باختصار هي التفاهم مع السعوديين على استراتيجية واضحة لهزيمة داعش و تحجيم الدور الإيراني, وبدء ف جولة محادثات جديدة بين الفلسطينين و الإسرائيليين.

الأهداف الغير مباشرة

وعن  الأهداف  الغير مباشرة ، يعتبر الغنام بأنها على نفس الدرجة من الأهمية، موضحاً: “زيارة ترامب لقلب العالم الإسلامي تهدف إلى تغيير الصورة التي تكونت عن ترامب في حملته الانتخابية و بداية فترة رئاسته، وعلى حد قول أحد المسئولين الأمريكيين أفضل طريقة لتحسين صورة الرئاسة الأمريكية في العالم الإسلامي هي زيارة مهد الإسلام و محل أقدس بقعتين فيه “.

وبالتطرق لأهداف زايارت ترامب للدول المعلنة، يرى الغنام، بأن الأسباب تختلف ، فعلى سبيل المثال زيارته للفاتيكان قد تكون بسبب الحرب الكلامية التي كانت بين البابا فرانسيس و ترامب ،بسبب لهجة ترامب العدائية ضد الهجرة و المهاجرين في الفترة الماضية, منذ حملة ترامب الانتخابية.

مهمة الزيارة

وأما من جهة السعودية يعتقد بأن الزيارة مهمة لسببين رئيسيين: أولا لتحصيل دعم أمريكي ضد إيران و أيضا بسبب جاستا، فلايعقل أن يتسلم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف ميدالية جورج تينت لمحاربة الإهاب، وفي نفس الوقت يتم اتهام المملكة بتصدير الإرهاب.

ويقول الغنام: “مهما تعالت الأصوات العدائية تجاه السعودية في الداخل الأمريكي إلا أن دور السعودية الإقليمي و أهميتها الجيو سياسية و قوتها الاقتصادية ومكانتها الرمزية كحاضن للحرمين دائما تعيد الأمور لمجاريها بين البلدين, و توضح إنه لا يمكن لأي قوة عظمى أن تتجاهل السعودية خاصة إذا أرادت أن يكون لها دور في الشرق الأوسط, وكما قال أحد منتقدي السعودية الغربيين, حتى لو كانت السعودية جزءا من  المشكلة فهي بالتأكيد جزء من الحل “.

ماكماستر

ومن جهته أعلن مستشار الأمن القومي هربرت ريموند ماكماستر، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يطالب باتخاذ موقف قوي ضد “الأيدولوجية الإسلامية المتطرفة”، على حد تعبيره، خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية، أول محطة في جولته الخارجية التي ستبدأ في 19 مايو الجاري .

وأوضح ماكماستر إن جولة ترامب، التي تشمل السعودية وإسرائيل والفاتيكان، ثم صقلية وبروكسل ، ترتكز على ثلاثة أهداف رئيسية: أولا، إعادة التأكيد على دور أمريكا القيادي في العالم، وثانيا، مواصلة بناء علاقات قوية مع زعماء رئيسيين في العالم، وثالثا، توصيل رسالة وحدة لأصدقاء أمريكا وأتباع الديانات الثلاث الكبرى في العالم”.

وأضاف: “هذه الرحلة تاريخية، فلم يسبق لأي رئيس زيارة الأماكن المقدسة للديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية في رحلة واحدة. وما يسعى إليه الرئيس ترامب هو توحيد الناس من كل الأديان حول رؤية مشتركة للسلام والتقدم والرخاء”.

لا نبالغ في الزيارة

إلا أن يرى الباحث والكاتب السياسي الدكتور عبد المجيد الجلال، قال تعليقاً على زيارة ترامب للسعودية وتداعياتها: “لا نريد أن نبالغ في أهمية الزيارة ونتائجها، وعلينا أن نتذكر أنَّ الرئيس السابق أوباما في بداية عهده خاطب العرب والمسلمين في جامعة القاهرة، وبشَّر بمستقبلٍ أفضل للعلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والشرق العربي والإسلامي، ولكن سياساته كانت كارثية على المنطقة، والجميع يعلم ما أدت وانتهت إليه ” .

تطبيق الأجندة

وأوضح الجلال في حديثه لـ ” أنحاء”: “الرئيس ترامب أراد بدء العمل مبكراً لتطبيق أجندته التي أشار إليها في خطابه الرئاسي الأول في فبراير الماضي أمام الكونغرس الأمريكي ، بغرفتيه النواب والشيوخ، وفي مقدمة هذه الأجندة محاربة تنظيم الدولة والقضاء عليه تماماً ، كما جاء ذلك في خطابه ، والعمل كذلك على وقف تمدد نفوذ إيران، عبر أذرعها في المنطقة، وأشار تحديداً إلى أنَّه سيتعاون في ذلك مع حلفائه من الدول الإسلامية المُعتدلة.

اختيار السعودية

وعن سبب اختيار الرئيس الأمريكي للسعودية ، يقول: “يأتي ذلك كونها كما قال الوصية على أقدس المواقع الإسلامية، وتترأس التحالف الإسلامي العسكري المُكوَّن من أكثر من 40 دولة لمحاربة الإرهاب والتَّطرف والعنف، وترسيخ الوسطية والاعتدال داخل المنظومة العربية والإسلامية، ولها في ذلك تجارب ناجحة، كما تقاتل تنظيم الدولة في سورية والعراق ضمن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2014، وتقود التحالف العربي ضد جماعة الحوثيين في اليمن ” .

ويقول الجلال: “فقد أراد الرئيس ترمب أن يستثمر الزخم السعودي في محاربة الإرهاب، بالشراكة مع السعودية، وبناء علاقة أفضل مع العالم الإسلامي بإطلاق مشروع تحالفٍ أمريكي إسلامي أوسع، وجبهة عريضة، للتصدي للَّتطرف والعنف والإرهاب”.

تفاهم رمزي ديني

مشيراً أن ترامب يسعى من خلال زيارته للسعودية وإسرائيل والفاتيكان بناء تفاهم رمزي إسلامي مسيحي يهودي، يمكن أن يكون بمثابة قاعدة عامة للحوار والتعاون ونبذ الإرهاب والكراهية، حيث من المتوقع أن يستمع الرئيس ترامب في الرياض، لرؤية السعودية وقادة العالم الإسلامي في العديد من الملفات الإقليمية والدولية، وسيكون ملف الإرهاب في مقدمتها، وسوف ينصت ويستمع إلى مفهومٍ أوسع وأشمل للإرهاب، يشمل إضافة إلى إرهاب تنظيم الدولة، إرهاب الدولة الذي تمارسه إيران عبر تدخلاتها السافرة، وتأسيس وتمويل الميليشيات ذات النفس الطائفي للعبث بأمن واستقرار المنطقة.

وأعتبر الجلال أن حديث الأمير محمد بن سلمان مؤخراً عن مخاطر إرهاب إيران مؤشراً مهماً للمخاوف السعودية المتزايدة من امتداداته، التي قد تُشكل خطراً وجودياً على السعودية والخليج خاصة، ما استوجب من الأمير محمد بن سلمان استخدام لغة أكثر وضوحاً وحزماً، بقوله: “نعرف أنَّ الهدف الرئيس للنظام الإيراني الوصول إلى قبلة المسلمين، لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سنعمل لكي تكون المعركة لديهم في إيران وليس في السعودية “.

إلا أن كلام الأمير التصعيدي ضد إيران، ونقل المعركة إلى الداخل الإيراني، فإنَّ التصريحات الحادَّة بين البلدين لن تصل إلى حد المواجهة الساخنة، التي بالقطع لا تصب في مصلحتهما، ولا حتى في مصلحة أمن واستقرار المنطقة ، بحسب الجلال .

ويأمل الجلال أن يدرك الرئيس ترامب فداحة إرث سلفه الذي مكَّن لإيران من السير قدماً بمشروعها التوسعي الكارثي على المنطقة، ويصدق في بناء تحالفٍ لمواجهة مشروع إيران واحتوائه، عبر الضغوط الفعَّالة الاقتصادية، والسياسية، وحتى بالحوار مع إيران لإطفاء حرائق المنطقة المشتعلة منذ عام 2011.

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