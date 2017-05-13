فيديو | لحظة خطف ثلاثينية لطفلة من مجمع تجاري في الرياض.. والجهات الأمنية تكثف البحث

(أنحاء) – متابعات :-
وثَّقت كاميرات المراقبة واقعة خطف سيدة ثلاثينية لطفلة من داخل سوق تجاري، بحي النسيم شرقي الرياض مساء أمس الجمعة .
ويتضح من خلال المقطع استغلال السيدة غفلة الطفلة عن والديها وجلوسها بمفردها، فجلست بجوارها، ثم سحبتها من يدها وخرجت بها من المجمع.
وقالت والدة الطفلة التي تدعى “شوق سليمان إبراهيم” إنه كان وأفراد أسرته في المجمع التجاري على امتداد شارع الأربعين بحي النسيم، وأثناء انشغاله وزوجته بالتسوق اختفت طفلتهما “شوق”.
وأضاف أنه فور اختفاء ابنته قام بالبحث عنها في المحال القريبة، لكن دون جدوى، فقام بإبلاغ الشرطة وأمن المجمع.
وأبان أن فرق البحث والتحري بشرطة الرياض كشفت عبر كاميرات المراقبة؛ عن تعرض ابنته للاختطاف على يد امرأة ثلاثينية بيضاء البشرة، وبدأت عمليات البحث عن المرأة لاستعادة الطفلة، داعياً متداولي المقطع والصور الخاصة بابنته لمساعدته في العثور عليها.