أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»برنامج الأمان الأسري يستعد لإطلاق أول مشروع في المملكة لتوظيف المرأة المعنفة
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | لحظة خطف ثلاثينية لطفلة من مجمع تجاري...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- وثَّقت كاميرات المراقبة واقعة خطف سيدة ثلاثينية لطفلة من داخل سوق تجاري، بحي النسيم
-
“خطاب أوباما في جامعة القاهرة وزيارة ترامب لل...بتاريخ
(أنحاء) – وعد التركي – الرياض :- تستعد السعودية في عاصمتها الرياض لعقد ثلاث قمم بحضور الرئيس الأمريكي
-
فيديو | متحدث “جامعة شقراء” يوضح حقيقة منع مس...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أكد المتحدث باسم جامعة شقراء الدكتور عبدالعزيز الجار الله عدم صحة ما تم تداوله
-
شاهد جهود رجال الأمن لحماية أهالي حي المسورة ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- باشر رجال الأمن مهمة حماية الأهالي بحي المسورة بمحافظة القطيف من النيران التي أطلقتها