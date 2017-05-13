أنت تتصفح:الرئيسية»الشركات»ضمن جهودها لتوطين الصناعات الكهربائية بالمملكة.. “السعودية للكهرباء” ترعى معرض الطاقة السعودي 2017
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