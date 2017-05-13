13 مايو 2017 مـ / موافق 18 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رصد أكثر من 3500 حالة انتهاك ارتكبها الانقلابيون ضد المدنيين في اليمن

بتاريخ أنحاء العالم

عدن – واس :-

أعلنت منظمة سام للحقوق والحريات عن رصد (3587) حالة انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن خلال شهر ابريل الماضي.

وقالت المنظمة، ومقرها جنيف، في تقرير لها اليوم إن الإنتهاكات شملت القتل خارج نطاق القانون والاحتجاز التعسفي ومصادرة الممتلكات والتهجير القسري والتعذيب، والتضييق على الحريات الصحفية، وانتهاك حق الإنسان في محاكمة عادلة.

وحثت المنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على تقديم الدعم العاجل للمدنيين المهجرين قسرا في محافظة تعز والسعي الجاد إلى رفع الحصار عن قرى بلاد الوافي بصورة عاجلة ودون شروط.

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